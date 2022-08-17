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Military Watch: у России появился уникальный истребитель

Силовые структуры

Российские ВВС получат уникальные возможности, благодаря новому варианту истребителя МиГ-31И, который способен запускать на орбиту небольшие космические корабли. Об этом пишут обозреватели Military Watch Magazine.

Military Watch: у России появился уникальный истребитель

Аналитики отмечают, что самолёт не имеет аналогов по грузоподъёмности, размеру, скорости и высоте полёта в мире. Он создан на базе перехватчика МиГ-31БМ/БСМ. На сегодняшний день на вооружении ВВС России находятся свыше 100 единиц МиГ-31.

"Это самый тяжёлый класс тактических боевых самолётов в мире, а его большая дальность полёта, высокая грузоподъёмность, непревзойдённая скорость и высота полёта давно сделали его идеальной платформой для запуска как спутников, так и противоспутникового оружия", — пишут обозреватели.

Они добавили, что истребитель впервые принял участие в боевых действиях на Украине в этом году, поразив цели вблизи территории НАТО.

Однако самолёт потенциально может использоваться как для гражданских, так и для военных целей, заключили журналисты издания.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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