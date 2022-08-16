Китайские военные эксперты считают, что встреча пилотов британского самолёта-разведчика RC-135 с истребителем ВКС России в небе над Баренцевым морем заставила их пережить несколько секунд страха. Об этом аналитики пишут в статье издания NetEase. Перевод материала представила "Политроссия".
Авторы статьи отметили, что британцы решились сделать то, чего не смогли американцы — вторглись в воздушное пространство России.
Однако российский истребитель МиГ-31БМ, который был отправлен на перехват нарушителя, умелыми маневрами вынудил британцев сменить курс, пишет издание.
Китайские журналисты полагают, что экипаж RC-135 в ходе инцидента пережил несколько секунд ужаса. По их мнению, если бы британский самолёт немедленно не покинул пространство РФ, то он был бы уничтожен.
"Можно предположить, что у британских пилотов перехватило дух при приближении российского МиГ-31БМ. Этот истребитель не только быстр, но также хорошо вооружён. Одной ракеты класса "воздух-воздух” было бы достаточно, чтобы сбить RC-135", — заключили эксперты.
Ранее обозреватель британского издания The Sun предположил, что целью самолёта-разведчика могли стать секретные базы РФ в Баренцевом море.
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