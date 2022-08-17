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Военкор Руденко: после освобождения Донбасса ВС РФ получат ключ от всей Украины

Силовые структуры

На территории Донбасса сконцентрирована самая боеспособная и многочисленная группировка ВСУ. На протяжении восьми лет киевский режим укреплял позиции боевиков. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко. Он отметил, что населённый пункт Пески превратился в "крепость" украинской армии.

Военкор Руденко: после освобождения Донбасса ВС РФ получат ключ от всей Украины

По словам военкора, первую линию обороны ВСУ практически невозможно было уничтожить, однако российской артиллерии удалось разбить укрепрайоны боевиков.

"Под плотным прессингом артиллерии и авиации противник психологически ломается, и в дело вступают наши штурмовики, которые заходят в окопы под прикрытием огня. Сейчас фронт кипит — и наши подразделения идут вперёд", — заявил военкор.

После перехода посёлка Пески под контроль ВС РФ союзные силы вышли к Водяному. Сейчас боевые действия идут в Первомайском и в скором времени войска подойдут к Невельскому. Взятие этих посёлков даст возможность заблокировать Авдеевку с западной стороны, отметил Руденко.

"Пробита оборона врага в Угледаре, перерезана дорога Марьинка — Угледар. Взят ключевой террикон шахты в Марьинке. У нас теперь высота, а значит, огневой контроль над территорией", — заявил военкор.

После полного освобождения Донбасса ВСУ потеряют около 40% боеспособных частей, а ВС РФ получат ключ ко всей Украине. Однако союзные силы развивают наступление в регионе постепенно, чтобы минимизировать потери, отметил Руденко. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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