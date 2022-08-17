Военкор Руденко: после освобождения Донбасса ВС РФ получат ключ от всей Украины

На территории Донбасса сконцентрирована самая боеспособная и многочисленная группировка ВСУ. На протяжении восьми лет киевский режим укреплял позиции боевиков. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко. Он отметил, что населённый пункт Пески превратился в "крепость" украинской армии.

По словам военкора, первую линию обороны ВСУ практически невозможно было уничтожить, однако российской артиллерии удалось разбить укрепрайоны боевиков.

"Под плотным прессингом артиллерии и авиации противник психологически ломается, и в дело вступают наши штурмовики, которые заходят в окопы под прикрытием огня. Сейчас фронт кипит — и наши подразделения идут вперёд", — заявил военкор.

После перехода посёлка Пески под контроль ВС РФ союзные силы вышли к Водяному. Сейчас боевые действия идут в Первомайском и в скором времени войска подойдут к Невельскому. Взятие этих посёлков даст возможность заблокировать Авдеевку с западной стороны, отметил Руденко.

"Пробита оборона врага в Угледаре, перерезана дорога Марьинка — Угледар. Взят ключевой террикон шахты в Марьинке. У нас теперь высота, а значит, огневой контроль над территорией", — заявил военкор.

После полного освобождения Донбасса ВСУ потеряют около 40% боеспособных частей, а ВС РФ получат ключ ко всей Украине. Однако союзные силы развивают наступление в регионе постепенно, чтобы минимизировать потери, отметил Руденко.