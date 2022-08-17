Боевые действия за Артёмовск только начались, однако боевики ВСУ уже готовы признать потерю города. В социальных сетях активистка Алёна Михайлова опубликовала фотографию с "шавухой" в камуфляжной форме на фоне "любимого бахмутского дворика".
Один из комментаторов заявил, что ещё следует попробовать беляши. Однако Михайлова подчеркнула, что "уже всё".
Военные корреспонденты "Русской весны" считают, что в ёмком выражении "уже всё" гораздо больше правды, чем в сводках украинского Генштаба.
"Военнослужащие на месте отлично понимают реальную ситуацию, соотношение сил и ближайшие перспективы", — отметили военкоры.
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