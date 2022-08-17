Боевики ВСУ признают потерю Артёмовска: "Да уже всё"

Боевые действия за Артёмовск только начались, однако боевики ВСУ уже готовы признать потерю города. В социальных сетях активистка Алёна Михайлова опубликовала фотографию с "шавухой" в камуфляжной форме на фоне "любимого бахмутского дворика".

Один из комментаторов заявил, что ещё следует попробовать беляши. Однако Михайлова подчеркнула, что "уже всё".

Военные корреспонденты "Русской весны" считают, что в ёмком выражении "уже всё" гораздо больше правды, чем в сводках украинского Генштаба.

"Военнослужащие на месте отлично понимают реальную ситуацию, соотношение сил и ближайшие перспективы", — отметили военкоры.