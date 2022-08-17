Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Первый корабль с зерном, покинувший Украину, нашелся в Сирии
"Чжунго цзюньван": США не смогут убедить мир в невиновности в украинском кризисе
Арестович раскритиковал украинцев за русофобию: "Вы слабые и глупые"
Генерал ВС РФ: Турция помогает Украине подготовиться к длительному сопротивлению
Илларионов об СВО: перелома в пользу Украины нет, русские наступают
Гундаров: в Крыму действуют диверсанты ГУР и СБУ
Глава Нацбанка уличил Германию в планах "вернуть земли", принадлежащие Польше
Подоляка: Киев бьёт по Запорожской АЭС, чтобы она не досталась России
Бойцы группировки "О" готовятся к наступлению на Северск

Боевики ВСУ признают потерю Артёмовска: "Да уже всё"

Силовые структуры

Боевые действия за Артёмовск только начались, однако боевики ВСУ уже готовы признать потерю города. В социальных сетях активистка Алёна Михайлова опубликовала фотографию с "шавухой" в камуфляжной форме на фоне "любимого бахмутского дворика".

Один из комментаторов заявил, что ещё следует попробовать беляши. Однако Михайлова подчеркнула, что "уже всё".

Военные корреспонденты "Русской весны" считают, что в ёмком выражении "уже всё" гораздо больше правды, чем в сводках украинского Генштаба.

"Военнослужащие на месте отлично понимают реальную ситуацию, соотношение сил и ближайшие перспективы", — отметили военкоры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Экономика и бизнес
NetEase: реакция Путина на блокировку золотого запаса РФ стала сюрпризом для США

Реакция президента России Владимира Путина на попытки коллективного Запада заблокировать российский золотой запас стала сюрпризом для Соединённых Штатов.

NetEase: реакция Путина на блокировку золотого запаса РФ стала сюрпризом для США
Леонков: детонация на складе — работа британского военного спецназа
Мир. Новости мира
Леонков: детонация на складе — работа британского военного спецназа
Силовые структуры
Кнутов: РФ нанесла непоправимый удар по ВСУ и США, уничтожив ракеты HIMARS
Мир. Новости мира
Sohu: ответ России на требование США отдать Украине ЗАЭС испугал американцев
Анжела Якубовская Режиссёр Михаил Матросов: во время большой встряски становится видно, кто есть кто Анжела Якубовская Андрей Николаев Кричащие орлы: элитная часть армии США всё ближе к полю боя Андрей Николаев Ольга Лебедева Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских Ольга Лебедева
Силовые структуры
Спецназ "Отважных" взял в плен украинских боевиков, а потом спас им жизни
Мир. Новости мира
Onet.pl: власти Польши лгали о газе, голубое топливо закончится в декабре
Кнутов: Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
Силовые структуры
Кнутов: Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
Последние материалы
Резников заявил, что ни одна РСЗО HIMARS на Украине не уничтожена
Первый корабль с зерном, покинувший Украину, нашелся в Сирии
"Чжунго цзюньван": США не смогут убедить мир в невиновности в украинском кризисе
Арестович раскритиковал украинцев за русофобию: "Вы слабые и глупые"
Генерал ВС РФ: Турция помогает Украине подготовиться к длительному сопротивлению
Илларионов об СВО: перелома в пользу Украины нет, русские наступают
Гундаров: в Крыму действуют диверсанты ГУР и СБУ
Глава Нацбанка уличил Германию в планах "вернуть земли", принадлежащие Польше
Подоляка: Киев бьёт по Запорожской АЭС, чтобы она не досталась России
Бойцы группировки "О" готовятся к наступлению на Северск
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников