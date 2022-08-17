Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый

Союзные силы России и ЛДНР в Донбассе начали наступление на Северск. Они приближаются к городу сразу с трех сторон. Освобождение этого населенного пункта позволит зайти в тыл ВСУ в Авдеевке.

По словам военного обозревателя КП Виктора Баранца, в этом городе боевиков российские военные будут подавлять "жёстко".

Военспец отмечает, что к окопавшимся в Авдеевке силам ВСУ у наших военных "счёт особый":

"Это давно нас мучающий "воспаленный зуб", много бед принесший Донецку, ведь именно оттуда в основном его обстреливают все эти годы".

К слову, ефрейтор штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селеверстов сегодня сообщил, что союзные силы уже сломали первую линию обороны ВСУ возле Авдеевки, где по данным разведки "присутствуют от 15 до 20 тысяч украинских военных".