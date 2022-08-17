Вице-адмирал Соколов возглавил Черноморский флот РФ

Вице-адмирал Виктор Соколов назначен новым командующим Черноморским флотом РФ. Сегодня, 17 августа он был представлен членам военного совета в Севастополе.

"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", — цитирует РИА Новости источник на флоте.

По его словам, во время спецоперации руководство решило не устраивать из назначения Соколова публичную акцию.

Вице-адмирал Соколов служит на флоте с 1985 года. В 2013 году он был назначен заместителем командующего Северным флотом. В 2019 году руководил главным военно-морским учебным заведением РФ — Военно-морской академией им. Н. Г. Кузнецова

Соколов сместил на посту командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова.