Вице-адмирал Виктор Соколов назначен новым командующим Черноморским флотом РФ. Сегодня, 17 августа он был представлен членам военного совета в Севастополе.
"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", — цитирует РИА Новости источник на флоте.
По его словам, во время спецоперации руководство решило не устраивать из назначения Соколова публичную акцию.
Вице-адмирал Соколов служит на флоте с 1985 года. В 2013 году он был назначен заместителем командующего Северным флотом. В 2019 году руководил главным военно-морским учебным заведением РФ — Военно-морской академией им. Н. Г. Кузнецова
Соколов сместил на посту командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова.
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