Черноморский флот России отомстит украинским националистам за удар по штабу в Севастополе.
Об этом сообщил военный эксперт Виктор Баранец.
Он отметил, что атака Вооружённых сил Украины имела политико-диверсионное значение. Так киевская власть решила испортить празднование Дня ВМФ России.
По его словам, Киев будет называть свою атаку на штаб успешным прорывом российской противовоздушной обороны. Но БПЛА был запущен с Крыма. Поэтому ПВО не смогла засечь беспилотник.
"Украинцы, конечно, будут доказывать, что мы прозевали на всех рубежах. Нет, я абсолютно убежден, что, если бы дрон запустили за 500 км от цели, мы бы его видели. Я думаю, что это диверсанты запустили беспилотный аппарат, находясь неподалеку", — цитирует аналитика издание "ПолитРоссия".
Баранец уверен, что Россия не оставит диверсию без ответа. ВС РФ могут "испортить киевскому режиму не один праздник".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.