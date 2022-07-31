Баранец: ответ Черноморского флота РФ на атаку ВСУ в Севастополе — неизбежен

Черноморский флот России отомстит украинским националистам за удар по штабу в Севастополе.

Об этом сообщил военный эксперт Виктор Баранец.

Он отметил, что атака Вооружённых сил Украины имела политико-диверсионное значение. Так киевская власть решила испортить празднование Дня ВМФ России.

По его словам, Киев будет называть свою атаку на штаб успешным прорывом российской противовоздушной обороны. Но БПЛА был запущен с Крыма. Поэтому ПВО не смогла засечь беспилотник.

"Украинцы, конечно, будут доказывать, что мы прозевали на всех рубежах. Нет, я абсолютно убежден, что, если бы дрон запустили за 500 км от цели, мы бы его видели. Я думаю, что это диверсанты запустили беспилотный аппарат, находясь неподалеку", — цитирует аналитика издание "ПолитРоссия".

Баранец уверен, что Россия не оставит диверсию без ответа. ВС РФ могут "испортить киевскому режиму не один праздник".