Рожин: Россия уже применяет новейшее оружии в СВО

На подмосковном Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" представлено оружие, которое увидело свет не в этом году, однако многое из этого уже применяется в ходе военной специальной операции.

Об этом сообщил военный обозреватель Борис Рожин.

"Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа на полигоне "Алабино", на объектах парка "Патриот", аэродроме "Кубинка", во всех военных округах и на Северном флоте — всего более чем в 30 российских регионах. В рамках мероприятия запланировано около трёхсот мероприятий

"На форуме были представлены основные тенденции, которые появились не в этом году. Заказы, которые были озвучены в контексте форума, означают поставки уже существующих вооружений. Часть из них уже активно применяется в ходе СВО: дроны, танки, БМП. Это то, чего нужно много", — в интервью "Украина.ру" зявил аналитик.

Необходимость нарастить производство данных видов вооружений озвучивали еще весной, подчеркнул Рожин.