Армия РФ с начала специальной военной операции применяла тактику наступления по ряду направлений.
Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.
"Мы и раньше вели наступление на нескольких направлениях. Нельзя сказать, что тактика ударов на нескольких направлениях — это именно Брусиловский прорыв. Эта тактика применялась не только в России, но и во французской армии", — отмечает обозреватель.
Он подчеркнул, что весной Вооружённые силы Российской Федеоации вели боевые действия сразу на северодонецко-лисичанском и мариупольском направлениях. Эту тактику уже опробовали и она показала свою состоятельность, подытожил аналитик.
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