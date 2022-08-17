Рожин: Россия в СВО использует тактику "нескольких наступлений"

Армия РФ с начала специальной военной операции применяла тактику наступления по ряду направлений.

Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

"Мы и раньше вели наступление на нескольких направлениях. Нельзя сказать, что тактика ударов на нескольких направлениях — это именно Брусиловский прорыв. Эта тактика применялась не только в России, но и во французской армии", — отмечает обозреватель.

Он подчеркнул, что весной Вооружённые силы Российской Федеоации вели боевые действия сразу на северодонецко-лисичанском и мариупольском направлениях. Эту тактику уже опробовали и она показала свою состоятельность, подытожил аналитик.