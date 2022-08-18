Арестович заявил, что в Крыму были "прилёты", а не диверсия

Советник главы Офиса президента Украина Алексей Арестович озвучил свою версию взрывов в Крыму. Он заявил в эфире YouTube-канала, что в Джанкое была не диверсия, а "прилёты" ракет.

"Были прилёты в Джанкое. Они попали по скоплению артиллерийских установок и по складу боеприпасов", — заявил советник Ермака.

По его словам, также "что-то прилетело в Гвардейское", где расположен российский военный аэродром. И там якобы уничтожен самолет Су-34.

Напомним, в Минобороны России не подтверждали ударов по Гвардейскому, а взрывы в Джанкое назвали диверсией.

Ранее военный эксперт Константин Сивков объяснил, почему в ближайшее время стоит ожидать активизации диверсионно-разведывательных групп в российском тылу.