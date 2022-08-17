Сивков: ВСУ утрачивают последние боеспособные резервы

Активизация воздействия на Запорожскую АЭС и создание угрозы российской Курской атомной станции — это свидетельство того, что успех войск РФ очень серьёзный. ВСУ по сути, утрачивают последние боеспособные резервы, поэтому они начинают пугать ядерной катастрофой. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков.

Аналитик также прокомментировал взрывы боеприпасов на авиабазе в Крыму. Он отметил, что это работа диверсионно-разведывательных групп, которые сейчас разворачиваются, и это "нормальная картина".

По нормам НАТО в полосе действия фронта может быть развернуто от 300-400 до 500-600 и более диверсионно-разведывательных групп, пояснил он в эфире Соловьёв LIVE.

По его словам, те две диверсии, что произошли в Крыму — это мизер по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы не была развёрнута система территориальной обороны. Разумеется, её необходимо усиливать, добавил Сивков.

Эксперт напомнил, что ещё полтора-два месяца назад по территории России били украинские вертолёты и самолеты. Сейчас этого нет, потому что работает система территориальной обороны, заключил аналитик.