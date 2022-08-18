Стариков: цитата "русский — это новый еврей" соответствует истине

Цитата из песни музыканта Сергея Шнурова "русский — это новый еврей" полностью соответствует сегодняшним реалиям.

Об этом заявил писатель Николай Стариков.

По его словам, действующие практики Киева и его западных партнёров — точное воспроизведение практики Третьего рейха.

"В чём, помимо уничтожения людей, идеологический смысл Третьего рейха? Есть нация, есть виды людей, которые виноваты, потому что они уже есть, причём виноваты все вместе, начиная от маленьких детей-младенцев, заканчивая стариками. Виноваты они в том, что германская нация плохо развивается, что экономика у неё была, что предали в Первую мировую войну и т. д.", — цитирует издание "Украина.ру" публициста.

По его словам, киевский режим еще до начала спецоперации осуществлял геноцид, уничтожение людей по этническому признаку.

В качестве доказательства Стариков привёл в пример те же мины "Лепесток", которые Украина разбрасывает на улицах городов Донбасса.

"И совесть у них не болит — потому что "это не люди, ну подорвутся дети, старики, ничего страшного в этом нет", — отметил писатель.

Он подчеркнул, что всё это копирование практики Третьего рейха, где людей сразу разделили на унтерменшей и арийцев.