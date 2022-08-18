В Запорожье позвали генсека ООН удостовериться в желании жителей стать частью РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш мог бы лично приехать в Запорожскую область и убедиться, что жители региона не хотят оставаться в составе Украины, заявил член главного совета администрации Владимир Рогов.

По словам Рогова, в регионе налаживается мирная жизнь и граждане хотят, чтобы область вошла в состав России.

"Мы будем рады визиту генсека ООН и готовы показать, как наш регион стремится к мирной жизни и как боевики Зеленского стараются всеми силами этому помешать. Гутерриш может лично удостовериться в нежелании местных жителей больше оставаться в составе Украины", — пояснил Рогов в беседе с РИА Новости.

Однако политик усомнился, что Гутерриш отреагирует на приглашение, а ООН признает право жителей Запорожья на выбор.

"Несмотря на то, что ООН призвана гарантировать право народов на свободу и самоопределение, боюсь, что господин Гутерриш сделает вид, что нас не услышал", — резюмировал Рогов.