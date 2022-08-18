Командир ополчения Запорожья: у нас есть добровольцы из Германии

В составе ополчения, которое формируется в Запорожье для освобождения региона от украинских националистов, есть не только жители России, но и граждане стран Запада. Об этом рассказал один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков.

Он сообщил РИА Новости, что в Запорожской области формируется добровольческая армия, цель которой — освободить подконтрольные Украине территории.

По словам командира, в составе формирования очень много людей из России. Но есть также и иностранцы. Причём это не "дикие гуси" (наёмники), подчеркнул Новиков.

Это люди, которые имеют иностранные паспорта, однако они являются выходцами из Советского Союза, запорожцы, которые уехали в 90-е. Это, например, жители Германии, добавил собеседник издания.