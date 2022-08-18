Козин: всё оружие Запада для Украины должно быть уничтожено

Чтобы сломать боевой дух украинской армии, нужно сделать несколько вещей. Прежде всего, необходимо усилить информационно-разъяснительную работу в пользу России, Республик Донбасса, а также тех областей Украины, которые не хотят существовать под властью нынешних руководителей Киева. Такое мнение высказал член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Кроме того, нужно усилить силовое воздействие на ВСУ и формирования неонацистов, считает эксперт. По ним надо нанести сокрушительный удар, причём намного более сильный, чем те, к которым они привыкли, добавил он в интервью изданию "Украина.ру".

Также должно быть уничтожено всё оружие, поступающее на Украину от США, НАТО и других государств, как только оно пересечёт границу, заметил Козин.

По его словам, уничтожать западное оружие необходимо не только на земле, но и в воздухе, поскольку многие виды вооружений доставляются не только по железной дороге или трейлерами, но и самолётами военно-транспортной авиации.

Наконец, по мнению собеседника издания, стоит разорвать дипломатические отношения с США, всеми членами НАТО и другими странами, которые поставляют оружие киевскому режиму.

"Только тогда они выгонят из Киева этого бездарного клоуна Зеленского и поставят адекватного руководителя, который понимает, что с соседями надо дружить и что не надо устраивать ядерный шантаж обстрелами Запорожской АЭС", — заключил эксперт.