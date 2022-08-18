У российских войск нет тяжёлых вооружений ни на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ни в прилегающих к ней районах. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, на Запорожской АЭС находятся лишь подразделения охраны.
"ВС РФ принимают все меры по обеспечению безопасности ЗАЭС", — подчеркнул Конашенков.
Ранее командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай" сообщил, что Киев попытается устроить диверсию в связи с готовящемся визитом инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Как пояснил представитель запорожского ополчения, киевские чиновники действуют террористическими, а не политическими методами. Он добавил, что спланированные диверсии и провокации обязательно будут на ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре находится под контролем Вооружённых сил России. Киев регулярно обстреливает инфраструктуру ЗАЭС.
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