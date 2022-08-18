Командир ополчения Новиков: Киев попытается устроить диверсии на ЗАЭС

На фоне готовящегося визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) Киев попытается устроить диверсии. Об этом заявил командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

Представитель запорожского ополчения отметил в интервью РИА Новости, что киевский режим выбрал путь терроризма. По его словам, спланированные диверсии однозначно будут. Он призвал обеспечить безопасность во время визита инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Будут жёсткие диверсии, будут провокации", — сказал Новиков.

Командир отряда "Троя" считает, что власти Украины действуют террористическими, а не политическими методами. Помимо этого, он назвал киевских чиновников "американскими марионетками". Как подчеркнул военнослужащий, их не интересует судьба Украины и граждан страны.

Ранее Новиков сообщил, что в Запорожской области ополченцы собирают добровольческую армию для освобождения региона от украинских националистов.