Захарова: Киев занимается ядерным шантажом, планируя провокацию на ЗАЭС

Киевский режим, планируя резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), занимается ядерным шантажом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, обстрелы инфраструктуры ядерного объекта на протяжении длительного времени — прямая угроза атомной энергетике.

"Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом", — отметила Захарова.

При этом дипломат добавила, что Киев шантажирует не только Россию, но и всю Европу. Как пояснила официальный представитель МИД РФ, целый европейский континент находится "в заложниках", ведь речь идёт о ядерной энергетике. Она также напомнила, что последствия техногенных катастроф "не имеют границ".

Ранее сообщалось, что киевский режим готовит резонансную провокацию на ЗАЭС в период рабочей поездки генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину.