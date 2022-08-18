Киев готовит провокацию на ЗАЭС в период посещения Генсеком ООН

Киевский режим 19 августа, в пятницу, готовит резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции.

Провокация состоится в период посещения Украины Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Как обычно Киев планирует в этом обвинить Россию, заявили в Министерстве обороны РФ.

"Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности", — сказано в сообщении ведомства.