Киевский режим 19 августа, в пятницу, готовит резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции.
Провокация состоится в период посещения Украины Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Как обычно Киев планирует в этом обвинить Россию, заявили в Министерстве обороны РФ.
"Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности", — сказано в сообщении ведомства.
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