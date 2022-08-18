Ходарёнок: вскоре весь мир узнает правду об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС

Киевский режим больше не сможет врать всему миру и обвинять Российскую Федерацию в якобы самообстрелах Запорожской атомной электростанции.

Об этом у себя в аккаунте мессенджера сообщил военный обозреватель Михаил Ходарёнок.

Эксперт прокомментировал информацию о том, что в Энергодаре поймали двух корректировщиков огня националистов ВСУ. Сами диверсанты являлись сотрудниками ЗАЭС.

"Передовые корректировщики огня — это необходимая для артиллерии боевая единица. Раз их взяли, значит, скоро станет ясно, откуда по Запорожской АЭС бьют украинские пушки и "Грады", — подчеркнул аналитик.

По его словам, лишь только эти диверсанты начнут давать показания, то вся правда про обстрелы Запорожской АЭС немедленно всплывёт. После этого лгать и выкручиваться по поводу варварских обстрелов атомного объекта у киевской власти уже не получится.