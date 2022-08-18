Сторонники Киева требуют от США поставить ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Сторонники киевского режима, среди которых экс-командующие силами НАТО в Европе Филип Бридлав и Уэсли Кларк, а также бывший глава военного контингента США в Европе Бен Ходжес, потребовали от американского лидера Джо Байдена поставить на Украину дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров.

Отставные военные убеждены, что украинской армии необходимо как можно больше западного вооружения, чтобы помешать наступлению союзных сил России и Народной милиции, а также нанести удары по инфраструктуре Крыма.

"Администрация Байдена должна действовать более быстро и стратегически, удовлетворяя запросы Украины на системы вооружений. И когда они решат отправить более современное оружие, такое как артиллерия HIMARS, они должны отправлять его в больших количествах, чтобы максимизировать его воздействие на поле боя", — заявили в The Hill.