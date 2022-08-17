Генштаб ВСУ: российские войска наступают по нескольким направлениям в Донбассе

В Генштабе украинской армии признали, что союзные силы России и Народной милиции продолжают осуществлять наступление сразу на нескольких направлениях. Артиллерийские удары наносятся по позициям боевиков ВСУ в районах населённых пунктов Бражковка, Дибровное, Мазановка, Долина и Долгенькое.

На Краматорском направлении российские войска вытесняют ВСУ с помощью огневого поражения в районе Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка. Также в Киеве признали, что ВС РФ улучшили своё положение по направлению населённого пункта Весёлое.

На Артёмовском направлении российская армия наступает к Артёмовску, Зайцеву, Яковлевке. Также по позициям ВСУ около Соледара применяется авиация и артиллерия.

Также в Генштабе отметили, что союзные войска провели успешные штурмовые действия около Новомихайловки.