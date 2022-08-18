Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что целью провокации Киева на Запорожской атомной электростанции является создание зоны отчуждения до 30 километров.
Также киевский режим рассчитывает на введение миротворческого контингента — НАТО.
Однако одна из главных целей украинских властей в очередной раз обвинить Россию в ядерном терроризме.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС во время приезда на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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