Кириллов: цель провокации Киева на ЗАЭС — создание зоны отчуждения в 30 км

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что целью провокации Киева на Запорожской атомной электростанции является создание зоны отчуждения до 30 километров.

Также киевский режим рассчитывает на введение миротворческого контингента — НАТО.

Однако одна из главных целей украинских властей в очередной раз обвинить Россию в ядерном терроризме.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС во время приезда на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.