Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Россия направила самолёты МиГ-31 с ракетами "Кинжал" в Калининградскую область
Украинские учёные смоделировали выброс радиации в случае аварии на ЗАЭС
Во Львове от Эрдогана требовали забрать боевиков "Азова"* в Турцию
Власти Японии раздосадованы - в стране слишком много трезвенников
CNN Türk: Россия смягчила условия по организации встречи Путина и Зеленского
Business Insider: ВСУ получили преимущество из-за поставок ракет AGM-88 HARM США
НМ ДНР ведёт наступление в северо-западном направлении с плацдарма в Песках
Фермер Прошаков: цены на прилавках растут из-за жадности производителей
Балицкий: только один из шести энергоблоков работает на Запорожской АЭС

Сивков: западная военная помощь Киеву сокращается из-за отсутствия побед ВСУ

Силовые структуры

Страны коллективного Запада дали Украине три месяца на контрнаступление. При этом объёмы поставок западного оружия для ВСУ сокращаются. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что НАТО вкладывает колоссальные денежные средства в Киев, однако никаких военных успехов со стороны ВСУ нет. Западные лидеры начинают осознавать, что надеяться на победу Украины бессмысленно, поэтому кураторам президента Владимира Зеленского нужен повод для сокращения поставок вооружения, считает эксперт.

Сивков: западная военная помощь Киеву сокращается из-за отсутствия побед ВСУ

"Таким поводом, скорее всего, станет невыполнение требований контрнаступления со стороны ВСУ в ближайшие месяцы, а также отсутствие каких-либо военных побед", — предположил Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Более того, руководство Североатлантического альянса понимает, что большая часть военной техники попадает в руки российской армии для дальнейшего изучения. Также Запад воспринимает ситуацию на Украине как личное поражение, считает Сивков. 

"Думаю, мы увидим массовый побег представителей украинской власти. А разрозненные подразделения противника будут сдаваться нашим войскам. Но капитуляцию никто подписывать не станет", — уверен эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"

Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.

Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"
Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый
Военные новости
Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый
Силовые структуры
Эксперт Леонков назвал Артёмовск ключевой точкой обороны ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Харькове, Николаеве и Одессе
Ольга Лебедева Кулебе захотелось, чтобы в Варшаве была улица Бандеры*. Поляки взяли паузу Ольга Лебедева Любовь Степушова Допрыгались: мэры украинских городов обещают зиму без света и тепла Любовь Степушова Игорь Латунский Эксперт: Горбачёв и Ельцин бросили Афганистан на произвол судьбы Игорь Латунский
Силовые структуры
Шеремет: боевой потенциал армии Украины уничтожен
Мир. Новости мира
Посол США устроила разнос главе Офиса Зеленского
Ходаковский заявил, что ВСУ понесли колоссальные потери под Угледаром
Силовые структуры
Ходаковский заявил, что ВСУ понесли колоссальные потери под Угледаром
Последние материалы
Взрывы в Ереване — угроза российско-армянским союзническим отношениям
Власти Японии раздосадованы - в стране слишком много трезвенников
Анна Шафран о сериале "Магомаев": заказ про "злобное КГБ" и "несчастных служителей муз"
CNN Türk: Россия смягчила условия по организации встречи Путина и Зеленского
Сивков: западная военная помощь Киеву сокращается из-за отсутствия побед ВСУ
Business Insider: ВСУ получили преимущество из-за поставок ракет AGM-88 HARM США
НМ ДНР ведёт наступление в северо-западном направлении с плацдарма в Песках
Фермер Прошаков: цены на прилавках растут из-за жадности производителей
Балицкий: только один из шести энергоблоков работает на Запорожской АЭС
Козин: единственный для Зеленского способ сохранить жизнь — уехать в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников