Сивков: западная военная помощь Киеву сокращается из-за отсутствия побед ВСУ

Страны коллективного Запада дали Украине три месяца на контрнаступление. При этом объёмы поставок западного оружия для ВСУ сокращаются. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что НАТО вкладывает колоссальные денежные средства в Киев, однако никаких военных успехов со стороны ВСУ нет. Западные лидеры начинают осознавать, что надеяться на победу Украины бессмысленно, поэтому кураторам президента Владимира Зеленского нужен повод для сокращения поставок вооружения, считает эксперт.

"Таким поводом, скорее всего, станет невыполнение требований контрнаступления со стороны ВСУ в ближайшие месяцы, а также отсутствие каких-либо военных побед", — предположил Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Более того, руководство Североатлантического альянса понимает, что большая часть военной техники попадает в руки российской армии для дальнейшего изучения. Также Запад воспринимает ситуацию на Украине как личное поражение, считает Сивков.

"Думаю, мы увидим массовый побег представителей украинской власти. А разрозненные подразделения противника будут сдаваться нашим войскам. Но капитуляцию никто подписывать не станет", — уверен эксперт.