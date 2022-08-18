Журналисты заявили, что Вашингтон тайно отправил на Украину высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. По данным СМИ, представители Минобороны США подтвердили поставки.
Как написали в Business Insider, оружие, которое позволяет военным уничтожать радары, прибыло на Украину в начале августа. Предположительно, российские блогеры нашли на территории Донбасса части ракеты.
По информации издания, из-за AGM-88 HARM возникают проблемы для российских радаров ПВО, которые защищают от авиации и артиллерии, в том числе от реактивных систем залпового огня США. Однако в BI отметили, что преимущество ВСУ является временным.
"Российские военные адаптируются", — заключили журналисты.
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