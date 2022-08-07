Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
19FortyFive: российские "Калибры" — главные конкуренты американских Tomahawk
Кедми про применение ядерного оружия РФ: нет достойных целей
Певец Иракли вместо "Лондон-Париж" спел "Волга-Иртыш": название неполиткорректно
Новая медаль "За оборону Украины" напоминает свастику
Медведев похвалил солиста Pink Floyd, назвавшего Байдена "военным преступником"
Подоляк: когда Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой
В Госдуме назвали "выстрелом в ноги" отказ Латвии от выдачи виз россиянам
"Отважные" дают боевикам ВСУ последний шанс сдаться
Конгресс США назвал поставки оружия Киеву аферой

В Донбассе обнаружили остатки противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины могут применять американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Поступили на вооружение националистов они во время спецоперации России, передает издание "Военное обозрение".

В Интернете распространяются снимки, которые по некоторой информации, сделаны где-то в Донбассе. Сообщается, что на фото изображены останки ракеты AGM-88 HARM. Предназначены они для американских истребителей, а также самолётов стран Евросоюза. Данных, что ракеты ставились на штурмовики советского производства, нет.

Издание отмечает, что ракета принята на вооружение ВВС Соединённых Штатов еще в 1983 г. и является высокоточным оружием.

Также известно о том, что данный тип вооружения можно использовать для пуска с наземных установок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Causeur: соотношение сил на Украине оказалось почти равным, но ВС РФ побеждают

Французские СМИ признали превосходство российской армии на Украине.

Causeur: соотношение сил на Украине оказалось почти равным, но ВС РФ побеждают
Ходарёнок: тактика "огневого вала" ВС РФ проломила укрепления ВСУ под Донецком
Силовые структуры
Ходарёнок: тактика "огневого вала" ВС РФ проломила укрепления ВСУ под Донецком
Мир. Новости мира
В Европарламенте призвали иначе взглянуть на Гитлера: "Он воевал против русских"
Военные новости
Новейшие российские ЭМИ-пушки озадачили западных военспецов
Любовь Степушова Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Forbes: две из шести танковых бригад ВСУ существуют только на бумаге
Силовые структуры
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Галкин на концерте в Юрмале пошутил про Симоньян: "Через два часа умрёт"
Общество
Галкин на концерте в Юрмале пошутил про Симоньян: "Через два часа умрёт"
Последние материалы
19FortyFive: российские "Калибры" — главные конкуренты американских Tomahawk
В Донбассе обнаружили остатки противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
Кедми про применение ядерного оружия РФ: нет достойных целей
Певец Иракли вместо "Лондон-Париж" спел "Волга-Иртыш": название неполиткорректно
Новая медаль "За оборону Украины" напоминает свастику
Медведев похвалил солиста Pink Floyd, назвавшего Байдена "военным преступником"
Подоляк: когда Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой
В Госдуме назвали "выстрелом в ноги" отказ Латвии от выдачи виз россиянам
Охота на ведьм в Николаеве - это не только зачистка нелояльных, но и военная уловка
"Отважные" дают боевикам ВСУ последний шанс сдаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников