Вооружённые силы Украины могут применять американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.
Поступили на вооружение националистов они во время спецоперации России, передает издание "Военное обозрение".
В Интернете распространяются снимки, которые по некоторой информации, сделаны где-то в Донбассе. Сообщается, что на фото изображены останки ракеты AGM-88 HARM. Предназначены они для американских истребителей, а также самолётов стран Евросоюза. Данных, что ракеты ставились на штурмовики советского производства, нет.
Издание отмечает, что ракета принята на вооружение ВВС Соединённых Штатов еще в 1983 г. и является высокоточным оружием.
Также известно о том, что данный тип вооружения можно использовать для пуска с наземных установок.
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