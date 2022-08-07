В Донбассе обнаружили остатки противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM

Вооружённые силы Украины могут применять американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Поступили на вооружение националистов они во время спецоперации России, передает издание "Военное обозрение".

В Интернете распространяются снимки, которые по некоторой информации, сделаны где-то в Донбассе. Сообщается, что на фото изображены останки ракеты AGM-88 HARM. Предназначены они для американских истребителей, а также самолётов стран Евросоюза. Данных, что ракеты ставились на штурмовики советского производства, нет.

Издание отмечает, что ракета принята на вооружение ВВС Соединённых Штатов еще в 1983 г. и является высокоточным оружием.

Также известно о том, что данный тип вооружения можно использовать для пуска с наземных установок.