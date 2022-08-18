19FortyFive: российские истребители МиГ-31 остаются серьёзной угрозой для НАТО

Российские истребители МиГ-31 продолжают представлять серьёзную угрозу для Североатлантического альянса, сообщает военный аналитик Уэсли Калп в статье для издания 19FortyFive.

"Несмотря на свой возраст, МиГ-31 начал играть новую роль в качестве платформы для современных российских гиперзвуковых крылатых ракет "Кинжал"", — отметил автор материала.

Он напомнил, что разработка истребителя началась в 1968 году, а спустя 13 лет он был принят на вооружение. К середине 90-х годов ВВС России были укомплектованы 500 самолётами МиГ-31. Причём ни один из этих истребителей СССР не экспортировал за границу. В настоящее время МиГ-31 и его модифицированные варианты есть только у РФ и Казахстана (около 20 экземпляров).

По мнению Калпа, Россия будет эксплуатировать истребители МиГ-31 ещё много лет. Российские конструкторы создали несколько модернизированных версий этого самолёта. Одна из них — МиГ-31К — способна нести современные гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые представляют угрозу для НАТО. Россия использовала эти самолёты в спецоперации на Украине.

В четверг, 18 августа Россия перебросила три МиГ-31К, оснащённых гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал", в Калининградскую область на аэродром Чкаловск для выполнения мероприятий стратегического сдерживания.