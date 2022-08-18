Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
The New York Post: слова Путина о США встревожили Вашингтон
Евсеев: МиГ-31 с гиперзвуковым "Кинжалом" сдержит Польшу от развязывания войны
В Гидрометцентре назвали ресурсы с наиболее точными прогнозами погоды
Паша: Доказательства дружбы РФ — вооружить Молдавию и вывести миротворцев
Украинский олигарх Ринат Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь"
Карасёв: Запад начал готовить киевский режим к поражению
Sina: США попали в подозрительную историю из-за санкций против РФ
Орбан: СВО на Украине положит конец господству Запада
Журавлёв: на месте США появятся шесть государств в случае гражданской войны

19FortyFive: российские истребители МиГ-31 остаются серьёзной угрозой для НАТО

Силовые структуры

Российские истребители МиГ-31 продолжают представлять серьёзную угрозу для Североатлантического альянса, сообщает военный аналитик Уэсли Калп в статье для издания 19FortyFive.

19FortyFive: российские истребители МиГ-31 остаются серьёзной угрозой для НАТО

"Несмотря на свой возраст, МиГ-31 начал играть новую роль в качестве платформы для современных российских гиперзвуковых крылатых ракет "Кинжал"", — отметил автор материала.

Он напомнил, что разработка истребителя началась в 1968 году, а спустя 13 лет он был принят на вооружение. К середине 90-х годов ВВС России были укомплектованы 500 самолётами МиГ-31. Причём ни один из этих истребителей СССР не экспортировал за границу. В настоящее время МиГ-31 и его модифицированные варианты есть только у РФ и Казахстана (около 20 экземпляров).

По мнению Калпа, Россия будет эксплуатировать истребители МиГ-31 ещё много лет. Российские конструкторы создали несколько модернизированных версий этого самолёта. Одна из них — МиГ-31К — способна нести современные гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые представляют угрозу для НАТО. Россия использовала эти самолёты в спецоперации на Украине.

В четверг, 18 августа Россия перебросила три МиГ-31К, оснащённых гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал", в Калининградскую область на аэродром Чкаловск для выполнения мероприятий стратегического сдерживания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"

Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.

Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"
Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый
Военные новости
Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый
Силовые структуры
Эксперт Леонков назвал Артёмовск ключевой точкой обороны ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Харькове, Николаеве и Одессе
Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев Ольга Лебедева Латвия хочет репараций "за оккупацию", будучи сама многим должна Ольга Лебедева Любовь Степушова Допрыгались: мэры украинских городов обещают зиму без света и тепла Любовь Степушова
Силовые структуры
Шеремет: боевой потенциал армии Украины уничтожен
Мир. Новости мира
Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Сербии введением войск в Косово
Посол США устроила разнос главе Офиса Зеленского
Мир. Новости мира
Посол США устроила разнос главе Офиса Зеленского
Последние материалы
Евсеев: МиГ-31 с гиперзвуковым "Кинжалом" сдержит Польшу от развязывания войны
В Гидрометцентре назвали ресурсы с наиболее точными прогнозами погоды
Паша: Доказательства дружбы РФ — вооружить Молдавию и вывести миротворцев
Украинский олигарх Ринат Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь"
Карасёв: Запад начал готовить киевский режим к поражению
Латвия хочет репараций "за оккупацию", будучи сама многим должна
Sina: США попали в подозрительную историю из-за санкций против РФ
Зачем загадочный американский фонд финансирует Катерину Босов
19FortyFive: российские истребители МиГ-31 остаются серьёзной угрозой для НАТО
Орбан: СВО на Украине положит конец господству Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников