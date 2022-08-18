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Россия направила самолёты МиГ-31 с ракетами "Кинжал" в Калининградскую область

Силовые структуры

Три истребителя МиГ-31, оснащённых гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал", вылетели в Калининградскую область на аэродром Чкаловск для выполнения мероприятий стратегического сдерживания.

Россия направила самолёты МиГ-31 с ракетами "Кинжал" в Калининградскую область

Во время полёта пилоты отработали взаимодействие с морской авиацией Балтийского флота и истребительной авиацией 6 армии Военно-воздушных сил РФ.

Истребители приземлились на аэродроме Чкаловск, где будут круглосуточно дежурить, защищая рубежи страны.

Ранее США сомневались в эффективности гиперзвукового комплекса "Кинжал". Вашингтон был убеждён, что российская ракета не сможет стать неуязвимой для современных систем противоракетной обороны (ПРО), однако успешное использование "Кинжалов" в спецоперации на Украине развеяло все сомнения. Армия России впервые применила новое вооружение весной 2022 года, чтобы уничтожить расположенный в Ивано-Франковской области Украины подземный склад, где хранились специальные боеприпасы и ракеты. "Кинжалы” были запущены с расстояния 1000 километров. Этот запуск нанёс удар по самолюбию США, которые не смогут сократить отставание от России в гиперзвуковой сфере в ближайшие несколько лет, считают эксперты.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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