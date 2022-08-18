Шишкин: Если на Украине останется одно село — и туда Запад привезёт ракету

Даже если в результате СВО останется всего 1-2 района от территории Украины, западные кураторы будут и туда поставлять ударное вооружение.

А значит, спецоперацию необходимо довести до логического завершения, уверен аналитик Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Закат американской гегемонии настанет по свержению киевского режима, а закат этот начался 24 февраля, и нам нужно только довести его до конца, отметил эксперт.

"Обращение президента — оно, в общем-то, во многом было ориентировано на аудиторию и на правительства незападных стран. Это разъяснение того, что сейчас происходит, и что стоит на кону в мире", — подчеркнул Шишкин.

Чтобы Запад прекрасно понимал, что если, гипотетически, Западу удастся сломать РФ, на земле установится диктатура глобалистов, а в мире установится неоколониализм. Владимир Путин это чётко донёс до всех, подытожил обозреватель.