Даже если в результате СВО останется всего 1-2 района от территории Украины, западные кураторы будут и туда поставлять ударное вооружение.
А значит, спецоперацию необходимо довести до логического завершения, уверен аналитик Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Закат американской гегемонии настанет по свержению киевского режима, а закат этот начался 24 февраля, и нам нужно только довести его до конца, отметил эксперт.
"Обращение президента — оно, в общем-то, во многом было ориентировано на аудиторию и на правительства незападных стран. Это разъяснение того, что сейчас происходит, и что стоит на кону в мире", — подчеркнул Шишкин.
Чтобы Запад прекрасно понимал, что если, гипотетически, Западу удастся сломать РФ, на земле установится диктатура глобалистов, а в мире установится неоколониализм. Владимир Путин это чётко донёс до всех, подытожил обозреватель.
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Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.