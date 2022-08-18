Карасёв: Запад начал готовить киевский режим к поражению

Пропаганда Запада начала вбрасывать информацию, что в будущем проигрыше Киева он виноват только сам.

Об этом сообщил известный киевский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, всё это приведёт к тому, что объёмы помощи киевской власти сократятся. А западная пресса просто так ничего не делает, отметил он.

"Начинают думать о том, кто будет виноват, если не удастся нанести поражение России на поле боя. Задача же поставлена такая. А если эта задача или переносится на неопределенный срок, а пока она, как видим, не совсем решается, или не знают, как её решать, или думают, как её решить", — в эфире интернет-канала Politeka заявил киевлянин.

По его словам, когда Запад всё больше начинает говорить, что "мы вас предупреждали", он намекает: "Если что, мы виноваты… вы не подготовились, поэтому вы потеряли Херсон и т. д.". И это беспокоит на Украине людей больше всего, подытожил Карасёв.