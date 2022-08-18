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Politico: США разрешили Киеву использование своих ракет для ударов по Крыму

Силовые структуры

Соединённые Штаты разрешили киевскому режиму использование американских вооружений для ударов по полуострову Крым.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена.

"Высокопоставленный представитель администрации заявил, что США поддерживают удары по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми", — пишет газета.

Напомним, в районе Керчи 18 августа был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

"По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет", — сказал Рогов.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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