США: участие Минска в учениях в РФ не меняет отношения к нему

Участие армии Белоруссии в российских учениях "Восток" не меняет подхода США к Минску. Об этом сообщило издание EADaily со ссылкой на главу пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Он отметил, что подход изменился из-за "содействия" белорусов в проведении российской спецоперации на Украине. Также Прайс подчеркнул, что на отношения Белого дома и Минска весьма негативно влияет ситуация с правами человека в Белоруссии.

Учения "Восток-2022" пройдут на 13-ти полигонах Восточного военного округа РФ с 30 августа по 5 сентября. В них будут принимать участие кроме России, КНР, Белоруссия, Индия, Монголия и Таджикистан. На учениях войска отработают вопросы применения группировок ВС при обеспечении безопасности в Восточном регионе.