Кремль отверг уход с Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщил официальный представитель МИД России Иван Нечаев на брифинге в Москве.
"Киев много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой причине неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", — заявил дипломат.
РФ обвинила киевский режим в срыве визита на ЗАЭС делегации МАГАТЭ, и отметила "остервенелость", с которым националисты наносят удары по Энергодару и Запорожской АЭС.
Нечаев подчеркнул, что осколки боеприпасов натовского калибра можно встретить в непосредственной близости от жизненно важных узлов и агрегатов ЗАЭС всё чаще.
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