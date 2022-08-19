МИД РФ: Россия отвергла уход с Запорожской АЭС

Кремль отверг уход с Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил официальный представитель МИД России Иван Нечаев на брифинге в Москве.

"Киев много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой причине неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", — заявил дипломат.

РФ обвинила киевский режим в срыве визита на ЗАЭС делегации МАГАТЭ, и отметила "остервенелость", с которым националисты наносят удары по Энергодару и Запорожской АЭС.

Нечаев подчеркнул, что осколки боеприпасов натовского калибра можно встретить в непосредственной близости от жизненно важных узлов и агрегатов ЗАЭС всё чаще.