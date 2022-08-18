Сивков: Украина не собирается отказываться от удара "грязной ядерной бомбой"

Главная цель артиллерийских налётов националистов на Запорожскую АЭС — максимально сделать проблематичным пребывание там армии России. Кроме того, есть задача выдавить нелояльных граждан из регионов Украины.

Об этом сообщил военный обозреватель Константин Сивков.

"Факт обстрела Запорожской АЭС — акт ядерного терроризма. Однако нужно понимать предысторию — Украина давно целилась в такие действия. Еще в начале 2022 г. украинский президент требовал возврата к ядерному статусу и требовал ядерное оружие. Понятно, что Украина быстро сделать ядерную бомбу не могла, но "грязную" бомбу — вполне. Что такое "грязная" бомба? Это просто радиоактивные отходы, которые взрываются и распыляются на огромной территории", — в эфире "Дайте сказать!" — отметил эксперт.

Он также выделил несколько целей экономического и милитаристского характера Киева.

Во-первых, там создастся зона отчуждения: без войск и населения. Во-вторых, это отвлечёт огромные военные ресурсы РФ. В-третьих, это большое количество жертв.

60 процентов электроэнергии ЗАЭС идёт на Украину. Прекращение поставки электричества даст право Киеву обвинить Москву. Под этот шумок украинская власть надеется мобилизовать население, поскольку идти на фронт уже никто не желает.