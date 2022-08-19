Запад начал открыто передавать оружие Киеву, при этом поставки стали практически неограниченными. Об этом заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
В интервью РИА Новости он отметил, что сейчас речь идёт уже о "массированных поставках" военной техники Запада на Украину. По его словам, западные страны не скрывают сведения о передаче вооружений.
Как пояснил командир отряда "Троя", иностранное оружие не сможет повлиять на цели и итоги спецоперации, однако оно оказывает определённое влияние на ход боевых действий.
"Всё-таки поток военной техники серьёзный, и по "высокоточке" очень много поставок", — указал военнослужащий.
Ранее Новиков сообщил, что специальная военная операция РФ на Украине позволила снизить техническую оснащённость ВСУ в десятки раз.
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