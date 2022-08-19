Командир ополчения Новиков: поставки оружия Киеву стали почти неограниченными

Запад начал открыто передавать оружие Киеву, при этом поставки стали практически неограниченными. Об этом заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

В интервью РИА Новости он отметил, что сейчас речь идёт уже о "массированных поставках" военной техники Запада на Украину. По его словам, западные страны не скрывают сведения о передаче вооружений.

Как пояснил командир отряда "Троя", иностранное оружие не сможет повлиять на цели и итоги спецоперации, однако оно оказывает определённое влияние на ход боевых действий.

"Всё-таки поток военной техники серьёзный, и по "высокоточке" очень много поставок", — указал военнослужащий.

Ранее Новиков сообщил, что специальная военная операция РФ на Украине позволила снизить техническую оснащённость ВСУ в десятки раз.