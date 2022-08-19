Командир ополчения "Алабай": техническое оснащение ВСУ упало в десятки раз

В ходе спецоперации оснащённость ВСУ удалось снизить в десятки раз. Украинская армия раз за разом теряет всё больше военной техники, заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

По его словам, ранее ВСУ были хорошо "упакованы" БПЛА, тепловизорами и другими высокотехнологичными устройствами.

"Доходило до того, что в поле зрения до 20 штук (БПЛА. — Прим. ред.)можно было насчитать… Прямо роями летали. По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение. Доходило до того, что на позициях у них даже часовых не было, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, стояли тепловизионные камеры вместо часовых", — пояснил Новиков РИА Новости.

Командир подчеркнул, что техника ещё осталась у ВСУ, но в количестве украинская сторона сильно потеряла.