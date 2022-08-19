Бородай: в Крыму Стрелков был задержан за поддельные документы

Экс-глава Министерства обороны ДНР Игорь Стрелков был задержан за поддельные документы при попытке поступления в формируемый в Крыму добробат.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ и бывший председатель совета министров ДНР Александр Бородай.

По его словам, попытку Стрелков совершал вместе с единомышленником. Бородай удивлён, что, если ополченец действительно хотел принимать участие в СВО, то он стал использовать именно поддельные документы, ведь Стрелков (Гиркин) весьма известная личность.

Помимо этого, политик полагает, что экс-министр мог бы поступить в добровольческий батальон по своим подлинным документам.

"Дело в том, что приём добровольцев в подразделения "Барсов", которые подчиняются Министерству обороны РФ — это достаточно формализованная процедура. Я плохо себе представляю, по каким критериям ему бы могли отказать в приеме в "Барсы", если бы он пришел со своими настоящими документами. … Никто бы не отказал, не имел бы права это сделать", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал Бородай.