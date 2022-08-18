Армия России всё чаще применяет тактику "отсекающего огня" на Украине

Российские Вооружённые силы продолжают успешное проведение военной спецоперации на Украине.

Бойцы ВС РФ вместе с силами республик Донбасса при обстрелах позиций националистов киевского режима активно применяют тактику так называемого "отсекающего удара".

Удары наносятся сперва по укреплениям и блиндажам бандеровцев ВСУ на передовой. После этого артиллеристы открывают огонь по тем местам, откуда боевики киевской власти могут нанести ответный удар, сообщает издание "Военное обозрение".

Благодаря "отсекающему огню", удается дезориентировать врага, когда он отступает и оставляет города и посёлки. Плюс ко всему, подобная тактика не даёт националистическим формированиям окопаться и укрепиться на новых позициях.