Стремоусов: жители Херсонской области отвернулись от Киева из-за обстрелов

Жители Херсонской области негативно относятся к представителям киевского режима из-за постоянных обстрелов. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он напомнил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) по приказу Киева уже на протяжении шести месяцев регулярно наносят удары по городам и населённым пунктам Херсонской области. Как пояснил замглавы ВГА, граждане понимают истинные цели киевских чиновников, для которых важны лишь территории и деньги.

"Жители Херсонской области из-за постоянных обстрелов отвернулись от нацистов и киевского режима", — отметил Стремоусов.

Он также подчеркнул: мирные жители начинают осознавать, что Россия предоставляет им гораздо большую защиту, чем Украина.

Ранее британские аналитики сообщили, что украинская армия упустила возможности для наступления на Херсон. По словам экспертов, у Киева недостаточно боевой силы, чтобы сравниться с РФ.