В Британии заявили, что ВСУ упустили возможности для контрнаступления на Херсон

Британские аналитики прокомментировали сообщения ВСУ об атаке на Херсон. По словам экспертов, украинский лидер Владимир Зеленский пытается убедить западных коллег в необходимости материальной помощи Киеву.

По данным специалистов, в конце прошлого месяца на Херсонском направлении Вооружённые силы Российской Федерации разместили 13 тактических батальонов. Сейчас же их количество увеличилось до 25-30, подчеркнули аналитики.

"Считаем, что это окно возможностей ВСУ для наступления было упущено. У украинцев недостаточно боевой силы, чтобы сравниться с Россией", — заявили эксперты, передаёт "Военное дело".

Вместе с этим в Британии допустили, что информация о контрнаступлении является фейком и нужна для отвлечения внимания армии России от боевых действий на территории Донбасса.

Также специалисты рассказали о последствиях тактики ВСУ. Если руководство так и не совершит атаку или она окажется неэффективной, на Украине начнётся серьёзный кризис, добавили аналитики.

Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок объяснил, почему Киев не может организовать контрнаступление на Херсон. Полковник раскритиковал работу главнокомандующего армией Валерия Залужного.