ВСУ готовят громкую провокацию с использованием отравляющего вещества иприт

Командование украинской армии разработало план очередной провокации. Об этом сообщает инсайдер Telegram-канала "Джокер ДНР". ВСУ намерены использовать отравляющее боевое вещество иприт против своих же солдат и обвинить в этом Россию.

Инсайдер уточнил, что данные о готовящемся преступлении Киева сообщил источник, приближённый к офису президента Украины Владимира Зеленского.

"В ближайшие дни иприт будет применён против украинских солдатиков, которые сейчас стоят в Марьинке. Кстати, сами украинские офицеры с тех краёв не дадут соврать. Они это сегодня обсуждали по своим рациям, но только им командование сказало, что это русские планируют сделать", — заявил "Джокер ДНР".

После этого боевики ВСУ начали отправлять своим семьям сообщения, которые впоследствии станут "доказательствами" военного преступления якобы со стороны России.