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Бородай заявил, что союзные войска уже бьют армию Польши в Херсонской области

Силовые структуры

Североатлантический альянс уже ввязался в конфликт с Россией на территории Украины. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай. По его словам, кадровая армия Польши принимает активное участие в боевых действиях. Бородай подчеркнул, что противостояние России и Запада началось ещё в 2014 году. 

Бородай заявил, что союзные войска уже бьют армию Польши в Херсонской области

"Это они против нас воюют. Как только Россия выразила свои претензии на то, чтобы стать сильным и независимым государством, Запад признал в ней главную угрозу", — объяснил Бородай. 

В первых рядах развязывания этого конфликта стояли поляки, на данный момент они уже находятся на Украине.

"Сейчас на Херсонщине мы воюем со штатными подразделениями войска польского. Официально это не афишируется, однако мы, фактически, воюем с НАТО, так как Польша член альянса, — резюмировал политик.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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