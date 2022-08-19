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Лукашенко: Белоруссия не станет бомбить Украину, "надо утихомириться"

Силовые структуры

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан республики ценить мирное время. Также президент заявил, что Минск не собирается атаковать Украину.

Лукашенко: Белоруссия не станет бомбить Украину, "надо утихомириться"

"Вы не думайте, что Украину будем бомбить с территории Белоруссии. Нам надо утихомириться", — подчеркнул руководитель страны в ходе встречи с работниками хозяйства "Журавлиное".

Вместе с этим Лукашенко отметил: он не хочет, чтобы дети граждан республики принимали участие в боевых действиях. Войну президент счёл бессмысленной.

Также лидер Белоруссии сказал, что сейчас российская армия сражается с военно-политическим блоком НАТО и США.

Ранее Лукашенко объяснил, почему Минск не поддерживает Киев в конфликте с Москвой. Как напомнил президент Белоруссии, власти Украины до начала военной спецоперации РФ ввели против республики экономические санкции.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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