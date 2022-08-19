Лукашенко: Белоруссия не станет бомбить Украину, "надо утихомириться"

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан республики ценить мирное время. Также президент заявил, что Минск не собирается атаковать Украину.

"Вы не думайте, что Украину будем бомбить с территории Белоруссии. Нам надо утихомириться", — подчеркнул руководитель страны в ходе встречи с работниками хозяйства "Журавлиное".

Вместе с этим Лукашенко отметил: он не хочет, чтобы дети граждан республики принимали участие в боевых действиях. Войну президент счёл бессмысленной.

Также лидер Белоруссии сказал, что сейчас российская армия сражается с военно-политическим блоком НАТО и США.

Ранее Лукашенко объяснил, почему Минск не поддерживает Киев в конфликте с Москвой. Как напомнил президент Белоруссии, власти Украины до начала военной спецоперации РФ ввели против республики экономические санкции.