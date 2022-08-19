Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан республики ценить мирное время. Также президент заявил, что Минск не собирается атаковать Украину.
"Вы не думайте, что Украину будем бомбить с территории Белоруссии. Нам надо утихомириться", — подчеркнул руководитель страны в ходе встречи с работниками хозяйства "Журавлиное".
Вместе с этим Лукашенко отметил: он не хочет, чтобы дети граждан республики принимали участие в боевых действиях. Войну президент счёл бессмысленной.
Также лидер Белоруссии сказал, что сейчас российская армия сражается с военно-политическим блоком НАТО и США.
Ранее Лукашенко объяснил, почему Минск не поддерживает Киев в конфликте с Москвой. Как напомнил президент Белоруссии, власти Украины до начала военной спецоперации РФ ввели против республики экономические санкции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.