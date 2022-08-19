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Bloomberg: Румыния - самое слабое звено НАТО

Силовые структуры

Черноморский берег Румынии является самым слабым местом НАТО по утверждению Bloomberg. На побережье в эти дни ведётся работа инженерных войск из Франции и Бенилюкса, которые должны выстроить укрепительные сооружения.

Bloomberg сообщает, что такими действиями НАТО пытается не допустить полного господства России в Чёрном море, которое является для Москвы "воротами в Средиземноморье".

На укрепление Румынии НАТО собирается потратить не менее 12,2 млрд долларов.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Александр Артамонов
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