Черноморский берег Румынии является самым слабым местом НАТО по утверждению Bloomberg. На побережье в эти дни ведётся работа инженерных войск из Франции и Бенилюкса, которые должны выстроить укрепительные сооружения.
Bloomberg сообщает, что такими действиями НАТО пытается не допустить полного господства России в Чёрном море, которое является для Москвы "воротами в Средиземноморье".
На укрепление Румынии НАТО собирается потратить не менее 12,2 млрд долларов.
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