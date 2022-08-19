Войска РФ, ДНР и ЛНР продолжают освобождение Соледара. Теперь ими полностью контролируется промышленная зона города. Такие данные приводит издание "Военное обозрение".
Военные союзных сил начинают освобождение жилых районов населённого пункта, который пока ещё удерживается ВСУ. Однако союзные войска постепенно продвигаются вглубь Соледара, освободив в его восточной части ряд улиц.
Среди взятых под контроль союзными силами улиц находится улица Шевченко, которая располагается к западу от автодороги, соединяющей Артёмовск и Лисичанск.
Эксперты издания напоминают о стратегической важности Соледара для украинской стороны на направлении Северск-Соледар-Артёмовск.
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