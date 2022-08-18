Посол ЛНР Марочко: ВСУ отказываются защищать Соледар из-за больших потерь

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что среди боевиков, обороняющих Соледар, есть факты массового неповиновения командирам.

По словам подполковника Марочко, разведка докладывает, что украинские националисты жалуются на большие потери и плохое вооружение, а потому отказываются подчиняться приказам.

"Личный состав отказывается выполнять приказы вышестоящего командования в виду больших потерь и низкого уровня обеспечения", — пояснил он.

Подобные настроения солдат ВСУ объясняются тактикой "огненного вала", применяемой союзными силами ВС РФ и ополчения ЛДНР. Чтобы сберечь личный состав, бойцов отправляют в атаку только после массированной артподготовки. Это уже привело к тому, что Генштаб Украины отвёл с передовой опытные подразделения, оставив в окопах тероборону.