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Экс-депутат Рады: "Россию обязательно разделим, но нужны миллионные потери"

Силовые структуры

План раздела РФ расписали еще в 1941 году, и нет никаких факторов изменять замыслу.

Экс-депутат Рады: "Россию обязательно разделим, но нужны миллионные потери"

Об этом сообщил экс-советник главы СБУ, бывший депутат Верховной Рады Украины, львовский националист Юрий Михальчишин.

Правда, он отметил, что СВО вряд ли приведёт РФ к значимым внутренним потрясениям. А значит, скорого распада не надо ждать.

"Такие тектонические изменения вопрос не одного года и даже не пяти. И ни одна такая быстротекущая военная компания не способна, к сожалению, пока ещё подорвать потенциал России к сохранению своей имперской сущности. Речь идёт не далее, чем 10-15 лет… Республика Дальнего Востока, Республика Кубань, Уральская республика. Не говоря уже про национальные республики, которые должны возникнуть, когда тюрьма народов развалится. Хотя на мой взгляд до этого ещё не близко", — с сожалением признал Михальчишин.

Он подчеркнул, что когда-то Российская Империя надорвала ресурсы на полях битв. Речь шла о 4 миллионах человек.

"Это масштаб потерь, который был способен в то время Российскую Империю не просто пошатнуть, а поставить на колени и создать внутренние условия для революции, к де-факто военному перевороту 1917 года. Пока что с нынешними потерями русских агрессоров о таком сценарии мы говорить, к сожалению, не можем", — подытожил нацист.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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