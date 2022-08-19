Арестович признал снижение поставок западного оружия на Украину

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил резкое сокращение объёма поставляемого вооружения в Киев. По его мнению, у Запада больше нет ни оружия, ни военной техники, поскольку страны делали ставку в основном на боевую авиацию, а не на разработку артиллерии.

"Самолёты поставить можно, невозможно поставить систему применения авиации, подготовки, на которую они потратили сотни миллиардов долларов и много-много лет", — пояснил Арестович в интервью "Лучшему радио Израиля".

Советник главы офиса президента Украины отметил, что Киев неоднократно просил увеличить поставки наземной артиллерии, однако у США ощущается острый дефицит подобного вида вооружений.

"У них этой артиллерии кот наплакал. Они бы и дали, но у них нет", — заключил Арестович.