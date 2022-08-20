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Норин: Amnesty International "случайно раскрыли правду" о действиях ВСУ

Силовые структуры

Правозащитники из международной организации Amnesty International случайно проговорились относительно действий Киева, а теперь им приходится оправдываться. Такое мнение высказал военный историк Евгений Норин в беседе с изданием "Украина.ру".

Норин: Amnesty International "случайно раскрыли правду" о действиях ВСУ

Эксперт заметил, что киевский режим ведёт боевые действия по принципу "после нас хоть потоп”, а судьба мирных жителей совершенно не принимается им во внимание.

Масштабы разрушений, которые после себя оставляют ВСУ, произвели впечатление даже на западных правозащитников, отметил аналитик.

Норин напомнил, что Amnesty International недавно выпустила отчёт, в котором обвинила силовиков киевского режима в нарушении законов войны. Они размещают свою боевую технику в жилых районах, подвергая опасности местных жителей.

По мнению собеседника издания, правозащитники сказали правду случайно, а теперь они вынуждены "сидеть на двух стульях" и оправдываться.

Ещё один пример преступных действий ВСУ — обстрелы Запорожской АЭС, заключил эксперт.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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