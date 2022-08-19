Норин: если Россия не разгромит ВСУ быстро, центр Европы превратится в Сирию

Вооружённое противостояние в Донбассе похоже на позиционный кризис времен Первой мировой войны, учитывая то, что ни Украина, ни Россия не исчерпали мобилизационные возможности.

Поэтому если не удастся найти политическое решение, вероятен всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон. Такое мнение высказал военный историк Евгений Норин.

По словам эксперта, проблема заключается в том, что противник готов воевать до последнего украинца.

Норин считает, что эскалация может продолжиться, хотя до применения тактического ядерного оружия дело вряд ли дойдёт. Но вариантов может быть несколько.

Или стороны придут к ситуации, что каким-то образом нужно договариваться, или фронт будет стоять на месте, пояснил историк в интервью "Украине.ру". Также может быть попытка нового витка эскалации с большим количество вводимого в бой народа, добавил он.

Аналитик привёл в пример Сирию, где большие участки местности разрушены просто "в хлам". И если даже где-то по соседству остается не совсем разрушенный кусок территории, то воевать всё равно становится сложно физически, так как ополчению не подвозят из тыла провиант и боеприпасы.

Такая же участь может ждать и Центральную Украину, считает эксперт.

Этого надо постараться избежать чисто по гуманитарным соображениям, заключил он.